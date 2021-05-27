شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تطرح أول فيديو ترويجى لفيلمها الجديد The Tomorrow War والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أمازون أول فيديو ترويجى لـ فيلمها الجديد The Tomorrow War، الذى سيصل لدورالعرض السينمائى يوم 2 يوليوالقادم، وستصل مدته إلى ساعتين و20 دقيقة، وتم تصوير الفيلم بـ أكمله بـ أيسلندا، دون تحديد موقع محدد.

ويدور فيلم The Tomorrow War، بعد أن صُدم العالم عندما وصلت مجموعة من المسافرين عبر الزمن من عام 2051، وذلك لإيصال رسالة عاجلة، حيث ثلاثون عامًا في المستقبل، وتخسر البشرية حربًا عالمية ضد كائنات فضائية مميتة.

وبالتالي فأن الأمل الوحيد للبقاء هو نقل الجنود والمدنيين من الحاضر إلى المستقبل والانضمام إلى القتال، ومن بين هؤلاء الذين تم تجنيدهم مدرس في المدرسة الثانوية ورجل الأسرة دان فورستر (كريس برات)، المستعد لـ إنقاذ العالم من أجل ابنته الصغيرة، وتعاون دان مع عالم لامع (إيفون ستراهوفسكي) ووالده المنفصل (ج.ك.سيمونز) في محاولة يائسة لإعادة كتابة مصير الكوكب.

ويقوم ببطولة فيلم The Tomorrow War كل من كريس برات، إيفون ستراهوفسكي، ج.ك سيمونز، إدوين هودج، سام ريتشاردسون، بيتي جيلبين، ياسمين ماثيوز، ماري لين راجسكوب، رايان كيرا ارمسترونج، كيث باورز، العمل من إخراج المخرج كريس مكاي، ومن كتابة الكاتب زاك دين.