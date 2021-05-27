شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: أحمد مكى إمكانياته خطيرة وسمير غانم حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حلاوة: الكيميا اللى كانت بينى وبين أصدقائى فى مسلسل الاختيار عالية جدًا، وأحمد مكى كان عارف أنا هقول إيه وعنده من الخبرة والذكاء إنه يقرانى، وكانت ليا تجربتين معاه قبل كده فى الكبير، والناس كانت فاكرانى واخد بطولة مطلقة، وأحمد مكى عنده إمكانيات خطيرة جدا، وكمان دارس إخراج.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج من مصر المذاع على قناة CBC: "ليا مع هادى الجيار عمر، وقاللى فى مرة وإحنا بنصور الاختيار لو جالى موضوع كورونا ده مش هقوم منه لأنى رقدت سنة وده خلى جسمى ضعيف، واتصل بيا بعدها بكام يوم قالى يا أحمد أنا اتصابت وكتب على صفحته على فيس بوك أنه اتصاب، والفنان سمير غانم حدوتة لوحده وما تقدريش تثبتى أنه زعل حد فى الوسط الفنى بكلمة، وتكتشفى أنه كويس مع كل الناس، أنا ما قدرتش أحضر جنازته لأنى كنت فى جنازة حد قريبى ومش بعرف أعمل نعى على فيس بوك، وأخويا وأختى ماتوا بكورونا وأنا ما بحبش النعى على السوشيال ميديا، وليس من الضرورى أنى أعمل بروباجندا".

عادل إمام ظاهرة ومحطة مهمة فى حياتى

وعلق الفنان أحمد حلاوة على مسلسل نيللى وشريهان: ما يصدر من القلب يصل إلى القلب وهذا ما يميز الفنان أحمد الجندى عنده حساسية عالية جدا بالكوميديا وللأمانة إيمى ودنيا بيستمعوا وبيستجيبوا مش مسألة أنا جاية نجمة، والكل كان منصهر فى بعضه، وكنا صادقين حتى فى رحلات الارتجال.

وأضاف، خلال اللقاء: أنا من النوع كثير الرفض، ولو حاجة كويسة مهما كانت صغيرة أو كبيرة لا أرفضها ما حدش يكره إنه يعمل حاجة هتنجح، وفى ناس بتبقى ظاهرة.. الفنان عادل إمام ظاهرة وإسماعيل يس ظاهرة وسمير غانم ظاهرة وكل كام سنة تلاقى حد من دول، التعامل مع الفنان عادل إمام محطة مهمة جدا إن صح التعبير لأنه وثق فيا هو وابنه رامى وادونى أكثر من فرصة إنى أقدم شخصيات متنوعة، ودى كانت جرأة من رامى إمام والفنان عادل إمام، وأهم ما يميز عادل إمام الدقة والانضباط، وفى الاستوديو بتاعه ما فيش صوت يصدر من غير مناسبة، وكل واحد عارف بيعمل إيه وبيعمله وكل الكلام ده مغلف بحب مش بخوف أو توتر، وهو يحافظ على أن يكون الجو هادئا.

أهم ما يميز جيلنا أنه بيحب يقرأ ويتعلم ويجرب

قال الفنان أحمد حلاوة، إن "الجيل بتاعنا أهم ما يميزه أنه كان بيحب يتعلم ويقرأ ويجرب ويغامر، ودى كانت طبيعة المرحلة وكمان كنا بنستمتع وإحنا بنعمله، وكنا عاملين جروب صغير وإحنا صغيرين وأغلب الجروب ده كان بيلعب فى الفن من غير ما يكون فى دماغنا نحترف فن أنا وأحمد ماهر درسنا هندسة، والزراعة كانت فيها فنانين كتير زى صلاح السعدنى وعادل إمام".

وأضاف: كنا بنعمل مسابقات بمسرحيات شكسبير كانت بتعملها الوزارة فى الإعدادى، وأماكن الهواة ما كانتش كتيرة لكن كنا بنعرف نعمل جروبات، والفارق فى نقتين مهمتين الصدق والزيف، أغلب الناس الموجودة دلوقتى لو حد طلع عمل فيلمين تلاقى أصحابه على الفيس أنت عظيم العظماء وغول تمثيل إحنا لحد دلوقتى بنتكسف من الكلام ده، وهناك فارق فى المعيار بين التشجيع والزيف.

وعن صداقته للفنان هادى الجيار فى مسلسل الاختيار: أنا ليا مع هادى الجيار عمر وكان كل همنا أننا نمثل فى جروبات سواء فى المدرسة أو مراكز الشباب، وكان فى حاجة اسمها المبرة وكانت ترعى الأطفال الصغيرة وكان عملها العظيم طلعت حرب وهادى الجيار كان جارى فى باب الشعرية، وعملنا جروب فى مبرة طلعت حرب وعلاقتنا انعكست فى العمل، وكانت هناك حرفية من المؤلف والمخرج بدون تصنيف وبيتر ميمى عمل المشهد باحترافية.