موجز الخليج 365 للسياحة.. حصاد معرض المطارات و"فلاي دبي" الأفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

اختتمت الدورة الـ20 من معرض المطارات أعمالها في دبي، الأربعاء، بنجاح كبير وسط تفاؤل بعودة قريبة للانتعاش في الطلب على السفر.

فازت "فلاي دبي" بجائزة أفضل شركة طيران منخفض التكلفة تخدم الشرق الأوسط ضمن حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست لعام 202.

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تكون الأعداد الكلية للمسافرين جوا في 2021 أقل 52% مما كانت عليه في 2019.

مستفيدة من قيودها الأقل تشددا وأبوابها المفتوحة للعالم، تأمل تونس في إنقاذ موسمها السياحي عبر جذب "من لا يخشون كورونا".

تعتزم مدينة دبي الإماراتية إطلاق فعالية فريدة من نوعها للمتسوقين، تتضمن تخفيضات هائلة على مدار 3 أيام متتالية.

أعلنت "ويز إير أبوظبي" بدء تسيير رحلتين أسبوعياً إلى جزيرة سانتوريني، التي تعدّ واحدةً من أشهر وجهات السفر الساحرة في اليونان.

أعلن البنك المركزي السعودي، إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لوثائق التأمين الصحي السارية للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة.

تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، نحو 48 رحلة دولية وداخلية، وفق بيانات رسمية.

قررت النمسا، حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا بداية من الشهر المقبل، بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا بها.

