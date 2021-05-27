موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قائمة"خارج السيطرة" وتعديلات X7 M50i

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يلزم أن ينتبه المقبلون على اقتناء سيارة رياضية للمرة الأولى من نوع الموديل المناسب لهم، كون السيارات الرياضية تتطلب معاملة خاصة.

أجرت شركة "ديهلر" تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو X7 M50i، زادت معها قوة السيارة حوالي 100 حصان على الأقل.

كغيرها من الماركات البارزة، تسعى أودي لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح نسخة بالطاقة الخضراء من طراز RS4 عالي الأداء.



من أبرز فئات السيارات عالية الأداء في عالم السيارات، فئة AMG التابعة لماركة مرسيدس، وفئة M التابعة لماركة بي إم دبليو.

تحظى ماركة تويوتا بثقة في الأسواق لما تتميز بها سياراتها بما فيها المستعملة من مختلف الفئات بقدرات فائقة وجودة في المواصفات.

تتوفر مجموعة من السيارات المتميزة ضمن فئة SUV كبيرة الحجم خلال عام 2021 الجاري، من التي تتمتع بأكبر قدر من الرحابة.

أعلنت كوبرا المصنعة للسيارات عالية الأداء والتابعة لسيات الإسبانية، عن نسخة 2022 الأحدث من طراز "بورن"، ضمن فئات هاتشباك.

انضم طراز جينيسيس الفاخر GV80، لأسطول سيارات شرطة دبي، وفق ما أعلنت الشرطة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر.

