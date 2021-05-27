شكرا لقرائتكم خبر عن "هياكل إيديها".. هالة صدقى تطعم حصانا قطعة جزر فى فيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر الفنانة هالة صدقي بأنها من هواة الحيوانات الأليفة، وظهرت في فيديو طريف وهي تقوم بإطعام حصان قطعة جزر على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هالة صدقى في الفيديو وهو تقوم بإطعام الحصان وتبدو عليها ملامح الخوف من الحصان الذى سارع بتناول الجزر من يدها.

وداعبت الفنانة هالة صدقي الحصان لحظة تقديم الطعام له، قائلة: "هجيب لك المرة الجاية جزر أحمر بالهنا والشفا مبسوط.. أنت قمر"، وعلقت هالة صدقي على لحظة مسارعة الحصان لتناول الجزر من يدها قائلة: "هياكلني أنا شخصيا".



هالة صدقى تلاعب الحصان



هالة صدقى تطعم الحصان

وعلى جانب آخر، انضمت الفنانة هالة صدقى، لعدد من المشاهير والنجوم، للدفاع عن الفنانين الذين تعرضوا لحملة هجوم خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورهم لحفل زفاف في الجونة بالبحر الأحمر، عقب حضورهم مراسم دفن النجم الكبير سمير غانم، متغاضين عن باقي جوانب الواقعة التي اقتصر فيها حكم السوشيال ميديا على جانب واحد فقط.



الحصان يأكل الجزرة

وكتبت هالة صدقى، في منشور لها عبر فيس بوك: "زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر، وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظة دي، المعروف جدا إن أي فنان وأولهم الفنان سمير غانم ينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره، لكن قلبه من جوه كله حزن، وأكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفى متولي صاحبه وجوز أخته الظهر، ونزل يعرض بالليل، و بعد ما نزلت الستارة انهار، ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره، للأسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر".