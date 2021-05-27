شكرا لقرائتكم خبر عن "كفاية تقدير الرئيس السيسى".. شقيق شريف دسوقى يكشف آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق دسوقي، شقيق الفنان شريف دسوقي، أن شقيقه حاليا يتعاطى المسكنات، وحالته الصحية تتحسن، وحالته النفسية أيضا تتحسن بشكل كبير، مضيفًا: "كفاية تقدير الأب الكبير وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم به بشكل كبير".

وذكر "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الحالة الصحية لشقيقه أصبحت جيدة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأبدى سعادته بتفاعل وحب الناس لشقيقه، وقال إن هناك كمية حب كبيرة جدا يتلقاها في المستشفى الموجود فيها حاليا، وهو سعيد بذلك.