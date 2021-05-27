شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش عن شريف دسوقى: الرئيس السيسى أكد أنه حاسس بينا وبيشوف أخبارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى درويش: "شريف دسوقى في حالة جيدة، وما حدث أنى لاقيت ناس بعتالى أن الفنانة بدرية طلبة منزلة بوست أن حالة شريف عندها مشكلة وتواصلت معها، وقالتلى خلاص إحنا عملنا بتر للرجل وبننقله من المستشفى لمستشفى تانية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج من مصر المذاع على قناة CBC: الرئيس السيسى أكد أنه معانا وحاسس بينا وبيشوف أخبارنا.

وكان أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنان شريف دسوقي الصحية والمعنوية جيدة مستقرة، معلقا «الفنان راضي بقضاء ربنا»، وحول توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية لدسوقي قال: «مهما نقول مش هنلاقي كلام يوفي الرئيس السيسي حقه، كونه اهتم بحالة الفنان شريف دسوقي، في ظل مسؤولياته الكثيرة»، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية لم تتأخر عن الفنان شريف دسوقي.