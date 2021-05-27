جمال عبدالناصر يُعلن تعافي زوجته من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان جمال عبدالناصر، عن تعافي زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به خلال الفترة الماضية.

وكتب "عبد الناصر" عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله هو الشافي المعافي.. وبأمره كل شيء.. المسحة الثانية سلبية.. والحمد لله.. بفضل دعواتكم جميعا.. خرجت فاطمة من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل".

وتابع: "شكرًا لكل من سأل عنها ودعى لها واهتم بأن يطمئن عليها.. شكرًا مرة ثانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. شكرا للدكتور أشرف زكي.. شكرا للزميلة العزيزة نهال عنبر.. شكرًا للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة.. شكرا للدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق وكل الطاقم الطبي والتمريض للعناية الفائقة والرقي في التعامل والدقة في الرعاية والانضباط والإتقان في كل شىء مع كل المرضى".

وأضاف: "أفتخر بكم وبمؤسستكم.. وربنا يوفقكم ويحفظكم دائمًا.. اللهم أشف كل مريض.. وأرفع عنا هذا الوباء.. واحفظنا منه وتوابعه.. وسلم بلادنا من كل شر وأذى.. اللهم آمين".

وأعلنت الفنانة فاطمة الكاشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، 30 أبريل الماضي، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي".

وأضافت "دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي".