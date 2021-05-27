حنان مطاوع رشيقة وجميلة عوض بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومتابعيها صورة لها من جلسة تصوير سابقة ظهرت خلالها بإطلالة غريبة.

جيسي عبده

نشرت الفنانة جيسي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود.

هبة مجدي

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جديدة وبشعر مموج.

سامو زين

الفنان سامو زين نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب جمهوره.

سارة الطباخ

نشرت المنتجة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية نالت إعجاب جمهورها.

الوليد الحلاني

شارك الفنان الشاب الوليد عاصي الحلاني جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر خلالها وسط البحر في بنما.



داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وبلون شعر مختلف.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وقد فقدت جزء من وزنها، وعلقت: "يوم جديد بتفاؤل جديد".

ياسمين صبري

نالت ياسمين صبري إعجاب جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض وقبعة من عطلتها الصيفية.