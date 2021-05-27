تركي آل الشيخ يُعلن موعد عرض آخر أعمال سمير غانم على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

‎أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم وهي مسرحية "الزهر لما يلعب" على منصة "شاهد".

ونشر "آل الشيخ" برومو المسرحية، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة mbc العملاقة .. على شاهد .. يوم الجمعة إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمه الله.. حصريًا".

مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة الفنان سمير غانم وشيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري،.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.