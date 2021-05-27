بيكم بقيت مليونير.. ماذا قال شريف دسوقي في أول تسجيل صوتي له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان حسن أبو الروس، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع صوتي للفنان شريف دسوقي الذي يتلقى العلاج حاليًا بأحد المستشفيات.

بدأ شريف رسالته بآية قرآنية والتي تقول: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ"، مضيفًا: "بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة، بشكر كل الشكر للشعب المصري فرد فرد آنسة آنسة مدام مدام".

وتابع: "بشكر أبونا.. بقا لينا أب نتباهى بيه في الدنيا كلها اللي قالنا إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بتوع ربنا، كل سنة وانتوا طيبيبن وإن شاء الله هنتقابل في حاجات جاية كتير، أنا بيكم بقيت مليونير".

ويخضع الفنان شريف دسوقي حاليا للعلاج في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية الكاملة.

وخضع الفنان شريف دسوقي لجراحة التى القدم اليسرى، من أسفل الركبة إثر معاناته من القدم السكري.