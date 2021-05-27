ماغي بو غصن لزوجها: “فخورة فيك والنجاح دائماً حليفك باذن الله”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عبّرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن فخرها بزوجها المنتج جمال سنان بعدما تعاقدت شركته إيغل فيلمز مع شركة “ميلينيوم ميديا لوس أنجلوس”، لإنتاج 4 مسلسلات درامية سعودية، بقيمة إنتاجية تفوق الـ20 مليون دولار.

ويبدأ هذا التعاون بإنتاج أول المسلسل السعودي الضخم “رالي”، الذي ينتمي لنمط الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في المملكة العربية السعودية.

وكتبت ماغي في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي معبرة عن فخرها بزوجها:”في ناس ما بتنام لا ليل ولا نهار. بتفكر بتخطط …بتقرر وبتنفذ بقلب قوي…قوي كتير.. وانت واحد منن فخورة فيك والنجاح دائما حليفك باذن الله”.