شاهد.. فيليب أسمر يشارك فيديو رقص لنادين نجيم وقصي خولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

شارك المخرج اللبناني فيليب أسمر مع متابعيه فيديو من كواليس مسلسله “عشرين عشرين” على حسابه الخاص على إنستغرام .

ونشر الفيديو على موقع “الفن” الإلكتروني، حيث يكشف عن كواليس تصوير حفل زفاف ماريتا الحلاني وحسين مقدم في أحداث المسلسل.

ويظهر تفاعل واندماج الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية ​نادين نجيم على أغنية وديع الشيخ بطريقة طريفة جداً واستثنائية، ثم عودتهما إلى أدوارهما الجديدة أمام الكاميرا.

ونال الفيديو إعجاب المتابعين مشيرين إلى طرافة الثنائي خولي ونجيم الاستثنائية والأجواء الإيجابية التي جمعت طاقم العمل في كواليس التصوير.

ومسلسل “2020”، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين..كما يطلّ رامي عياش كضيف على العمل من خلال شخصيّة بارزة، تغيّر مجرى الأحداث وتبدّل من مسار الحكاية.