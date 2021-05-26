1 يونيو.. الأردن يفتح دور السينما ومدن الترفيه والأندية الرياضية

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

قررت الحكومة الأردنية الأربعاء، إعادة فتح دور السينما، ومراكز الترفيه، والأندية الرياضية، والمسابح، في مطلع الشهر المقبل بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.



وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي في مؤتمر صحافي "اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، تقرر إعادة فتح دور السينما، ومدن الترفيه، والتسلية، وأماكن لعب الأطفال، والأندية الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية، والمسابح، والحمامات".

وأضافت أنه "تقرر أيضاً فتح المراكز التعليمية، والثقافية، والأكاديميات، ومراكز التدريب المهني".

وأوضحت أنه يشترط مرور 21 يوماً على تطعيم العاملين في هذه المنشآت ضد كورونا، وألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 50% ضمن البروتوكول الصحي.

وأشارت إلى أن "المرحلة الثانية ستبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل وستتخذ مجموعة من الإجراءات التخفيفية، منها تقليص ساعات الحظر الجزئي".

وحسب الوزيرة، في "المرحلة الثالثة التي ستبدأ في 1 سبتمبر (أيلول) المقبل سيلغى الحظر الجزئي والكلي، ويعود التعليم في لمدارس والجامعات".

لكن الوزيرة أكدت أن "خطة فتح القطاعات ستخضع للتقييم وفق مستجدات الوضع الوبائي".

وتراجعت أعداد الإصابات في الأردن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد بلوغها أرقاماً قياسية في مارس (آذار) الماضي، بأكثر من 9 آلاف إصابة يومية وأكثر من 100 وفاة.

وفي الإجمال سجل الأردن 733 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 9407 وفيات.