فن ومشاهير

لأول مرة.. سمية الخشاب تغني مهرجانات مع عمر كمال

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب خوضها تجربة غنائية جديدة لم تقدمها من قبل، إذ تقتحم هذه المرة عالم أغاني المهرجانات.

وتتعاون "الخشاب" في هذه الأغنية مع مطرب المهرجانات عمر كمال، الذي حققت أغنياته الأخيرة مشاهدات كبيرة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" مثل "عود البطل" و"إنتي معلمة" و"لغبطيطا".

وكشفت الخشاب لمواقع محلية عن ملامح الأغنية الجديدة قائلة: "أغنية كوميدية، وخفيفة، وتدور حول عمر الذي يطلب يدها للزواج، وتفرض عليه الشروط لقبول طلبه، ومن بينها أن يشتري لها سيارة جديدة لونها أحمر".

الأغنية سيتم طرحها قريبا وتحمل اسم "أوعدك"، وهى من توزيع إسلام ساسو.

تقول كلمات الأغنية: "عمري في يوم يا حبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقى أصونك.. بعشق اسمك كلك لونك.. لما تبصيلي بقى بعيونك"

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "موسى" بجانب محمد رمضان، هبة مجدي، صبري فواز، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا