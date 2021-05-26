أول رد من تامر مرسي بعد "شائعات إقالته لفشل الموسم الرمضاني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس مجلس إدارة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المصرية تامر مرسي، عن موقفه من الذين هاجموه مؤخرا.

وكتب "مرسي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلني أن بعض الزملاء يكتبون تدوينات دعما لشخصي فيها إساءة لزملاء آخرين".

وأضاف: "أرفض هذه التدوينات حتى لو كانت ضد من تجاوزوا حق النقد وأساءوا لي شخصيا.. نسامح في الإساءة الشخصية لنا ولا نقبل الإساءة لغيرنا".



وأضاف مرسي قائلا: "أكتب فقط ما يعبر عني هنا عبر هذا الحساب أو عن طريق المؤسسة التي أفخر بالانتماء لها، غير ذلك لا يعبر عني ولا أقبله.. فخور بالانتماء لهذه المهنة وأرفض أي إساءة أيا كانت لأي زميل".





يذكر أن الشركة المتحدة للإعلام، أعلنت قبل أيام عقدها مؤتمرا صحفيا، السبت المقبل، للكشف عن "إنجازاتها"، بحسب بيان رسمي أصدرته، كما تكشف خلاله خططها المستقبلية، مشددة أنها ستلاحق قضائيا من روج شائعات عنها أو عن مسؤوليها.

وأصدرت "المتحدة" بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي قرارا بايقاف التعامل مع محمد سامي مخرج مسلسل "نسل الأغراب" ولم تكشف عن الأسباب.