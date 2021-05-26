أول رسالة صوتية للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه.. يشكر السيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاول الفنان المصري حسن أبوالروس طمأنة الجمهور على الفنان شريف دسوقي الذي خضع لعملية جراحية، واسفرت عن بتر ساقه.

ونشر أبوالروس أول رسالة صوتية للفنان شريف دسوقي بعد إجراء الجراحة، عبر تطبيق "أنستقرام" وأرفقها بتعليق قائلا: "رسالة الفنان شريف الدسوقي ليكم وللسيد رئيس الجمهورية.. يا جماعه دي رساله شريف الدسوقي للناس كلها اللي بتحبه وسألت عليه، وللسيد رئيس الجمهورية اللي فعلاً بشكره من قلبي على اهتمامه بيه والله خطاب جميل من إنسان جميل".

وبدأ شريف الدسوقي التسجيل بآية قرآنية: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ"، وتابع حديثه: "بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة، كل الشكر للشعب المصري فرد فرد آنسة آنسة مدام مدام".





واستكمل شريف حديثه قائلا: "بشكر أبونا.. بقى لينا أب نتباهى بيه في الدنيا كلها، اللي قال لنا إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بتوع ربنا، كل سنة وانتوا طيبيين وإن شاء الله هنتقابل في حاجات جاية كتير".

واختتم شريف الدسوقي رسالته الصوتية بالأغنية الشهيرة "مليونير مليونير"، التي عرضت في مسلسل "100 وش" في رمضان قبل الماضي.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا وجهت فيه الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمتابعته الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي والتوجيه بصرف معاشا استثنائيا تقديرا لدوره الفني.

يذكر أن الفنان شريف الدسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي".