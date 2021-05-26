شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مرعبة فى البرومو الدعائى لفيلم Last Night in Soho.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد مشاهدات البرومو الدعائى لفيلم الرعب Last Night in Soho، إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة، فى أقل من 24 ساعة من طرحه على الحساب الرسمى لـ الشركة المنتجة Focus Features، على يوتيوب، حيث تضمن مشاهد مرعبة ومثيرة.

فيلم الرعب Last Night in Soho من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.

بينما تختفي Eloise بشكل أعمق في وقت غريب، وتنمو علاقتها بساندي، يبدأ كل شيء في الانهيار، بأكثر الطرق سريالية ممكنة.