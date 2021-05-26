شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة فاطمة الكاشف لجمهورها بعد شفائها من كورونا: شكرا على دعواتكم الصادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف تعافيها من فيروس كورونا بعد سلبية مسحتها الأخيرة، وخروجها من المستشفى لتستكمل علاجها من أعراض بعد كورونا في المنزل، موجهة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة نهال عنبر.



فاطمة الكاشف

وكتب فاطمة الكاشف عبر صفحتها على فيس بوك: "الحمد لله والشكر لله بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقة بدأت أتحسن شوية وطلبت خروجى من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة سلبية، ولكنى ما زلت أعانى أعراض ما بعد كورونا، وهى فترة صعبة جدا بس أنا فضلت أكمل علاجى فى المنزل حتى أكون مع أولادى وربنا يتم شفائى على خير يا رب ويشفى كل مريض".

وأضافت: "أحب أولا أشكر الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف زكى والفنانة نهال عنبر على اهتمامكم وسرعة الاستجابة بارك الله فيكم، وأشكر الطاقم الطبى على اهتمامكم ورعايتكم الفائقة بى فى فترة تواجدى بالمستشفى ربنا يحفظكم بخير دائما، وأشكر أصدقائى الغاليين على فيس بوك على دعواتكم المستمرة لى بالشفاء، ربنا يحفظكم بخير دائما، وأشكر أحبابى وزملائى الفنانين على سؤالهم يوميا صباحا ومساء، كان نفسى أذكر الأسماء لكن حقيقى الأسماء كثيرة جدا بفضل الله ربنا ما يحرمنى من محبتكم، وأشكر أصدقائى المقربين على اهتمامكم ودعواتكم ربنا يحفظكم بخير دائما، وأشكر كل أقاربى على مدوامة السؤال".

ووجهت الشكر إلى زوجها الفنان جمال عبد الناصر، قائلة: "أشكر عائلتى الصغيرة؛ زوجى جمال عبد الناصر الذى لم يتركنى لحظة من أول ما تعبت حتى الآن ربنا يبارك فى عمرك ويحفظك يارب، وحبايبى مازن ومهاب سامحونى قلقتكم، وسببت لكم إزعاج بسبب مرضى وخوفكم عليا، بحبكم".

واختتمت: "والختام مسك أشكر عائلتى الكبيرة جمهورى الحبيب المحترم على سؤالهم عنى باستمرار بكل الطرق ودعواتكم لى بالشفاء الحمد لله على نعمة محبتكم التى هى الدافع لى فى التمسك بالحياة ربنا يديم محبتنا ويرزقكم الصحة والعافية يارب العالمين، وأدعوا الله أن يشفى حبيبتى الفنانة دلال عبد العزيز والفنان على الحجار وزوجته الغالية وصديقتى سهام، والفنان شريف الدسوقى، ويارب اشفى كل مريض يتألم، أنت الشافى المعافى واعتذر جدا على عدم الرد على التليفون، حتى أتمكن من ذلك، أرق تحياتى وتقديرى ومحبتى لكم جميعا".