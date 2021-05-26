ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلادها بـ"فوتوسيشن" فى غرفتها

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ناهد السباعى بعيد ميلادها الـ 34 والذى تزامن مع أمس الثلاثاء، وذلك بخضوعها لجلسة تصوير داخل غرفتها مرتدية بيجامة بيضاء مع الاستعانة بالبلالين وإطفاء الشمع، وكشفت عن صور الـ"فوتوسيشن" على حسابها بموقع "إنستجرام".



ناهد السباعى

يذكر أن ناهد السباعى غابت عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، وذلك بعدما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "فى بيتنا روبوت" الذى تم عرضه على شاشة cbc من 20 حلقة نهاية شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، ودنيا سامى وظهور خاص للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

وشاركت ناهد السباعى في رمضان قبل الماضى بمسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.



ناهد السباعى



ناهد السباعى



ناهد السباعى



ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير



ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير



ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير



ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير



ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير



ناهد السباعى فى جلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها



ناهد السباعى فى جلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها



ناهد السباعى فى جلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها



ناهد السباعى فى جلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها