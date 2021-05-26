شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون جنيه حصيلة شباك تذاكر موسم عيد الفطر فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت أفلام موسم عيد الفطر السينمائى، حصد إيرادات وصلت إلى 24 مليون فى شباك التذاكر خلال أسبوعين، حيث رغم الإجراءات الاحترازية التى تتبعها دور العرض من نسبة التشغيل وعدد الحفلات التى انخفضت بسبب قرار إغلاق المحلات والسينمات التاسعة مساء، لتكون الإيرادات التى حققتها هذه الأفلام مرضية بنسبة كبيرة لصناعها بالنظر إلى الظروف المحيطة.

وتصدر فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات الموسم حتى الآن بعدما وصلت إيراداته إلى 12 مليونا و500 ألف جنيه، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، انتصار، وضيوف الشرف أحمد فتحى، شيماء سيف، محمود البزاوى، محمد ثروت، أحمد حلاوة.



أحمد نوتردام

وتدور أحداثه الفيلم حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

ويأتلا "ديدو" فى المركز الثانى بشباك تذاكر الموسم محققاً 9 ملايين و600 ألف جنيه، وهو تأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح وبطولة كريم فهمى، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، بيومى فؤاد، هدى المفتى، محمد ثروت، نور قدرى، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، شيكو، عمر شرقى، حمادة هلال، محمود العزازى.



ديدو

وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

فيلم "ثانية واحدة" احتل المرتبة الثالثة بوصوله إلى 2 مليون و500 ألف جنيه خلال أسبوعين، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وبطولة دينا الشربينى، مصطفى خاطر، ويزو، علا رشدى، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم فتحى عبد الوهاب، سوسن بدر، محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، أوس أوس، شريف دسوقى، طاهر أبو ليلة، أيمن قسيونى، عزوز عادل.