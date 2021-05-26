شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يعلن تعافى زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من فيروس بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان جمال عبد الناصر تعافى زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من الإصابة بفيروس كورونا، وقال جمال عبد الناصر في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "الحمد لله هو الشافى المعافى.. وبأمره كل شىء.. المسحة الثانية سلبية.. والحمد لله.. بفضل دعواتكم جميعا، خرجت فاطمة من المستشفى لاستكمال علاجها فى المنزل".



جمال عبد الناصر على فيس بوك

ووجه الفنان جمال عبد الناصر رسالة شكر لكل من اهتم بحالة الفنانة فاطمة الكاشف: "شكرا لكل من سأل عنها ودعى لها وأهتم بأن يطمئن عليها.. شكرا مرة ثانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. شكرا للدكتور أشرف زكى.. شكرا للزميلة العزيزة نهال عنبر.. شكرا للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة.. شكرا للدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق وكل الطاقم الطبى والتمريض للعناية الفائقة والرقى فى التعامل والدقة فى الرعاية والانضباط والإتقان فى كل شىء مع كل المرضى".



جمال عبد الناصر

واختتم قائلا: "أفتخر بكم وبمؤسستكم.. وربنا يوفقكم ويحفظكم دائما.. اللهم اشف كل مريض.. وارفع عنا هذا الوباء.. واحفظنا من وتوابعه.. وسلم بلادنا من كل شر وأذى.. اللهم آمين".

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد تم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقص نسبة الأكسجين فى الدم، ونشرت فاطمة صورا لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: "أنا الآن فى المستشفى محجوزة لأنى تعبانة جدا، الأكسجين قل فى الدم عن طبيعته وربنا يستر".

وأضافت فاطمة: "أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم".