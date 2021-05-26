شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تتلقى لقاح كورونا وتشيد بالنظام وجودة الخدمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقى تلقيها لقاح فيروس كورونا، وكشفت عن صورها أثناء تلقى اللقاح، مشيدة بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة وتنظيم عملية تلقى اللقاح، حيث كتبت على حسابها بموقع "إنستجرام": "أنا قدمت على التطعيم من شهر مارس وجالى المعاد 26 مايو وروحت المستشفى، نضيفة وبالدور ومش زحمة".



رانيا فريد شوقى

وأضافت رانيا: "شكراً من كل قلبي للطقم الطبي الخاص باللقاح كورونا فى مستشفى إمبابة العام على جودة الخدمة، والسرعة وحسن الاستقبال وكل الشكر لبلدي مصر، وشكراً وزارة الصحة، وشكراً لكل فرد يؤدي عمله بضمير وحب لبلده وناسها، ومن الصدف السعيدة إن الست الجميلة الحكيمة اللى ادتني اللقاح اسمها سهير، قولتلها على اسم أمي وحماتي كدة أنا تفاءلت، ربنا يحفظنا جميعا ويشفى كل مريض يا رب".



رانيا فريد شوقى تتلقى لقاح كورونا

وحلت رانيا فريد شوقى مؤخراً بصحبة شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقى ووالدتها سهير ترك، ضيوفاً في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثى على قناة الحياة، فى حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم.

وتحدثت رانيا فريد شوقى خلال الحلقة عن علاقتها بوالدتها، وقالت: "تعلمت من أمى الحكمة وهي مش غيورة على الرغم من أنها زوجة فريد شوقى، لكنها كانت محققة المعادلة المهمة في حياته، استقرار وانتظام البيت بدون ما يشعر بشيء عشان ينجح، وكان فريد شوقى بالنسبة لها رقم واحد، وكان لما يسافر تجيب خالتى تقعد معانا علشان تسافر معاه وتراعيه".



رانيا فريد شوقى تتلقى لقاح كورونا