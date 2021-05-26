شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يطرح كليب "حبيبتى افتحى شباكك أنا جيت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كليب أغنيته الجديدة "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" بتوقيع المخرج هادى الباجورى، على قناته بموقع يوتيوب، واقترب الكليب من الوصول إلى ربع مليون مشاهدة بعد ساعة واحدة من طرحه.

وتقول كلمات الأغنية:

حبيبتى..افتحي شبكاكيك أنا جيت..أنا واقف تحت البيت..مش هعمل زيطة وسيط

وحشتينى.. بتلفى وتدوري عليا ليه..مش عايزه تحنى ليه..طب بصى يابنت الايه مش هحلك

بلاغيكي..قولتلك بهوايا..لو مش جايه معايا..هعمل الف جنايه..هقلب زومبى

أنا جايلك..وبقولك وحشانى..انتي النص التانى..وبقيتى بالنسبالى أم عيالى

اسم الله ..محروسة من العين ماشا الله.. ياغزال..بيطل الطلة..كعبك مرسوم بالحنة

يا أميرة.. شغلانى..ومن العالم وخدانى..حضنك لاقيتو مكانى..لو غيبتى عنى بعانى.. ياروح قلبى.

بالعافية..أنا جوه فى منطقتك..واقف تحت بيتيك..وبسمع حتيتيك..انتى تخصينى

من الآخر..اللى يقربلها..أو يجى يوم عندها..هخطفو في وقتها..أنا دمى حامى

روحي..أفديكى بروحى..بس اوعي تروحى..أنا كل طموحى..دبلة خطوبة

قلبى..انتي نبض قلبى..وحياتى..انتي يا بطل منطيقتى..ياجميلة

كتكوته..يا كريمة علي بسكوتة.. جرينوڤ ومش مقروطة..قمر چيلى وقطوطة

ياعسلية مملكتى والباقى كله جوارى..انتى اللى جوه خيالى..اخدتى كل حنانى..يا نن العين