شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ شريف دسوقى من داخل المستشفى بصحبة أمير صلاح الدين ونجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أمير صلاح الدين، على زيارة الفنان شريف دسوقى بمستشفى دار الشفاء بعد نقله فيها للعلاج بعد إجرائه عمليه بتر ساقه، للاطمئنان عليه، واصطحب معه طفله زين، والتقطا معه بعض الصور التذكارية من داخل غرفة شريف دسوقى بالمستشفى ونشرها على حسابه بموقع فيس بوك، وظهر فيها شريف بحالة نفسية جيدة.



شريف دسوقى مع امير صلاح الدين وابنه زين

وكان الفنان مصطفى درويش، قد نقل رسالة من شريف دسوقى، اليوم الأربعاء، قدم خلالها الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وكتب درويش، عبر حسابه على فيس بوك: "عن شريف دسوقى.. شكرا كل الناس اللى سألت عليا، كلمتنى أو بعتت رسالة أوعلى موقع للتواصل الاجتماعى شكرا ليكم وبحبكم جدا".

وأضاف دسوقى: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية الأب، وزى ما بتقول إحنا مش بتوع حداد، فبإذن الله أعدى المرحلة دى وأكمل رسالتى شكرا لحضرتك "، مضيفا: "بحبك يا أستاذة كاملة وألف ألف مبروك فرح بنتك، كان نفسى أكون معاكى.. بحبك جدا، وللناس كلها متقلقوش أنا قدها بيكم والحمد لله قضاء ربنا وأنا راضى بيه".



شريف دسوقى مع زين ابن امير صلاح الدين

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان صحفى، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه تم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.