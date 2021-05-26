شكرا لقرائتكم خبر عن مارك ويلبرج وتوم هولاند فى صورة من فيلم Uncharted الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم Uncharted عن صورة ترويجية له وظهر فيها الممثلان توم هولاند، ومارك ويلبرج، بملابس متشابهة، وهما يقومان بالبحث عن شئ ما وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى أنطونيو بانديراس، إلى 18فبراير 2022، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا.



Uncharted

الفيلم الجديد "Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للتقريرالذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الجارى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبرايرمن العام المقبل 2022.