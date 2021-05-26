شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتولى عصير".. أحدث أغانى هيثم نبيل من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هاتولى عصير" من ألحانه، وكلمات كيرلس نشأت، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحها مع باقى أغانى الألبوم خلال الأيام المقبلة.

وانتهى هيثم نبيل من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، منها أغانى "أيامى"، من كلمات سارة سعيد، وتوزيع محمد الشاعر، و"بداية أجمل"، وهي من كلمات سارة سعيد، وتوزيع موسيقى حسين النجار، " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

ومن أغانى الألبوم أيضا "زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، و"عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان.

وكانت أخر أعمال هيثم نبيل طرح دويتو مع المطرب هيثم شاكر اسم "كنت غلطة" من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.