شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور تعكس حب جينيفر لوبيز لليوجا خلال نزهتها مع بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جينيفر لوبيز عن حبها لليوجا وMeditation أثناء تواجدها فى رحلتها الأخيرة مع بن افليك، حيث تم التقاط أكثر من صورة لها وهى تقوم بذلك وفقاً لموقع ديلى ميل الإنجليزى الذى أكد أن لوبيز تعتاد على الأمر بصورة يومية.

وأضاف ديلى ميل أن النجمة الشهيرة تواصل الاستمتاع بوقتها بصحبة بن أفليك منذ الانفصال عن صديقها السابق أليكس رودريجيز، حيث لا تعد تلك المرة الأولى التى يظهر فيها الثنائى معاً.



جينيفر لوبيز

وكانت التقطت عدسات المصورين أول لقطات واضحة تجمعهما معا الأحد الماضى فى ميامى، ويبدو أنهما سعيدان للغاية، حيث تظهر جينفر لوبيز فى الصور ولديها ابتسامة كبيرة على وجهها بينما يقف أفليك خلفها، وفقا لموقع people.



جينيفر لوبيز

وتأتي هذه الرحلة بينهما بعد فترة وجيزة من إعادة الاتصال خلال رحلتها الأخيرة إلى لوس أنجلوس، حيث تم التقاط صور لهما خارج منزل جينفر لوبيز في لوس أنجلوس في أبريل بعد أيام من انفصالها عن أليكس رودريجز، وبعد ذلك ذهبا معًا في رحلة لمدة أيام إلى مونتانا ، حيث شوهدوا وهم يقودون سويًا السيارة في 8 مايو، وذلك وفقا لمصدر مقرب منهما.



لوبيز فى صورة أخرى

وأكد المصدر أنه أثناء تواجدهما فى لوس أنجلوس قضوا بعض الوقت معا، مضيفًا: "لقد ظلوا على اتصال كل يوم منذ رحلتهم إلى مونتانا"، مشيرا إلى أن "جينيفر تعمل بشكل جيد". "تبدو سعيدة ومتحمسة للغاية بشأن مستقبلها".

وبدأت علاقة لوبيز وأفليك فى عام 2002، واشتركا معا فى أفلام Jersey Girl و Gigli، وأجلا زفافهما لعام 2003، ثم انفصلا رسميًا بحلول يناير 2004.



لوبيز

بالنسبة لكيفية إعادة الاتصال بين الزوجين السابقين ، أخبر مصدر مؤخرًا PEOPLE أن "بن تواصل مع جينيفر كصديق"، مضيفا "كان يتفقدها بشكل اساسي.. لقد كان عازبًا واعتقد أنها قد تكون عزباء أيضًا".