شكرا لقرائتكم خبر عن بتغيب الشمس واسمه عمره ما بيغيب.. سمير غانم يزين كمامة طبية بضحكته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا بجسده وسيظل حاضرا بأعماله وبمواقفه التى حفرها على مدار العقود السابقة فى عالم السينما والدراما والمسرح، فبعد أيام من رحيل الكوميديان الكبير سمير غانم عن عالمنا بسبب أزمة صحية عن عمر ناهز الـ84 عاما، لم ينساه متابعوه وجمهوره بإبرازه على طريقتهم الخاصة.

وفى مقطع فيديو مبتكر من قبل أحد الرسامين، قرر تجسيد صورة طبق الأصل بفرشاة للفنان الراحل سمير غانم، على إحدى الكمامات الطبية والتى سرعان ما لقيت تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة لدقة تفاصيل الرسمة التى أظهرت غانم بكامل ضحكته الشهيرة.

وقرر الفنان حسن الرداد، مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع الفيديو الذى لقى إعجاب الكثيرين، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "ألف رحمة ونور عليك يا حبيبى"، ليحصد عشرات الآلاف من التلعيقات التى قدمت الدعاء للفنان الراحل الذى كان يتمتع بشعبية كبيرة، ومن من النجوم الذين حرصوا على كتابة تعليقهم الفنانة هالة صدقى التى كتبت "حبيبى الله يرحمه".

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.