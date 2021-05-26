سمية الخشاب تهنئ المخرج محمد سلامة بعيد ميلاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة المخرج محمد سلامة بعيد ميلاده الذي وافق أمس 25 مايو.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وأنت طيب يا مبدع، وإن شاء الله مزيد من النجاح ويحقق لك كل اللي تتمناه".

وشاركت سمية الخشاب في دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى" وهو من إخراج محمد سلامة.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، هبة مجدي وغيرهم، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنية "أوعدك" التي تتعاون فيها مع الفنان عمر كمال، وهي من توزيع إسلام ساسو.