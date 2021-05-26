شريف دسوقي لـ كاملة أبو ذكري: "كان نفسي أكون معاكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نقل الفنان مصطفى درويش رسالة عن الفنان شريف دسوقي الذي يتواجد حاليًا بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال شريف وفقًا لما نقله "درويش": "شكرا كل الناس اللي سألت عليا وكلمتني أو بعتت رسالة أو على مواقع التواصل الاجتماعي شكرًا ليكم وبحبكم جدًا".

وتابع: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية الأب وزي ما بتقول احنا مش بتوع حداد فـ والله أعدي المرحلة دي وأكمل رسالتي شكرا لحضرتك".

ووجه شريف رسالة للمخرجة كاملة أبو ذكري، قائلًا: "بحبك يا أستاذة كاملة وألف مبروك فرح بنتك كان نفسي أكون معاكى بحبك جدا، وللناس كلها متقلقوش أنا قدها بيكم والحمد لله قضاء ربنا وأنا راضي بيه".

ويخضع الفنان شريف دسوقي حاليا للعلاج في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية الكاملة.

وخضع الفنان شريف دسوقي لجراحة التى القدم اليسرى، من أسفل الركبة إثر معاناته من القدم السكري.