رانيا فريد شوقي تتلقى لقاح كورونا في مستشفى إمبابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقت الفنانة رانيا فريد شوقي لقاح فيروس كورونا في مستشفى إمبابة العام وحرصت على توجيه الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى.

ونشرت "رانيا"، صورًا لها أثناء تلقي اللقاح عبر "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا من كل قلبي للطاقم الطبي الخاص باللقاح كورونا في مستشفى إمبابة العام على جودة الخدمة والسرعة وحسن الاستقبال".

وأضافت: "كل الشكر لبلدي مصر وشكرا وزارة الصحة وشكرا لكل فرد يؤدي عمله بضمير وحب لبلده وناسها، ومن الصدف السعيدة أن الست الجميلة الحكيمة اللي ادتني اللقاح اسمها سهير قولتلها علي اسم أمي وحماتي كده أنا اتفائلت، ربنا يحفظنا جميعا و يشفي كل مريض يارب".

من ناحية أخرى، شاركت رانيا فريد شوقي في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "ولاد ناس"، من إنتاج "سكوير ميديا" منى قطب وإبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني كمال، ويجمع في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، وخالد عز وآخرين.