معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشهد إطلاق مبادرة معرفية بعنوان "ذخائر إماراتية"

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الأربعاء، إطلاق مبادرة معرفية بعنوان "ذخائر إماراتية" احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس الإمارات المتحدة.



ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الذي أطلق المبادرة، التي تتضمن نشر وطباعة 100 كتاب في عامها الأول، إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، حيث سيتم إعداد قائمة تضم أبرز المؤلفات التي صدرت خلال الخمسين عاماً الماضية، والتي ترصد التحوّلات الكبرى في الدولة في قطاعات التعليم والثقافة والعمران والصحة والاقتصاد والإعلام وغيرها، فيما تشمل القائمة المؤلفات المكتوبة باللغة العربية وسواها من اللغات الأخرى.

ويهدف مركز أبوظبي للغة العربية من خلال هذه المبادرة، إلى تنفيذ رؤيته القائمة على تأسيس مرجعية معرفية تساهم في تعريف أجيال المستقبل بتاريخ الإمارات، وإنجازاتها، ورموزها، وما شهدته من إنجازات كبرى، على مدى نصف قرن من الزمان، وهو ما من شأنه أن يٌشكِّل مرجعية، وأرشيفاً موثقاً لأبناء الثقافات واللغات الأخرى من المهتمين بالتعرّف على تاريخ دولة الإمارات وتطوّرها.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: لقد حققت الإمارات، منذ قيام الاتحاد، وعلى مدار خمسين عاماً متواصلة، إنجازات غير مسبوقة، وضرب أبناؤها أروع الأمثلة في شتى ميادين البناء الحضاري، وعاماً تلو الآخر شكلت صرحاً مهيباً وأنموذجاً فريداً يشهد بعظمته العالم أجمع. من هنا فإن هذه المبادرة، من شأنها أن توفر ذخيرة معرفية تضيء على الإنجازات التي تحقّقت منذ مرحلة التأسيس التي وضع قواعدها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ولا تزال متواصلة، بتوالي الأجيال.

وأضاف: يحيل مسمى مبادرة "ذخائر إماراتية" بداية، إلى تقدير هذا المشروع الرائد، لأهمية المنتج الثقافي والأدبي والفكري والإعلامي والفني خلال المرحلة الماضية بالتوازي مع مختلف جوانب النهضة الأخرى، كما يؤشر في الوقت نفسه على أن محتوى "الذخائر" ليستوعب بالضرورة مؤلفات كان لها إسهام بارز ، سواء في إطارها الخاص أو في سياقها التاريخي الأشمل.

من جانبها، قالت موزة الشامسي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: يأتي الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعّاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاماً على قيام الاتحاد ، بما يعزز من حضور الثقافة الإماراتية في الفضاء الرقمي ونشرها بين الأجيال الشابة بصفة خاصة، فضلاً عن توفير مصادر موثقة للأعمال الأدبية التي ترصد إنجازات الدولة.

وحول المحتوى الذي ستتضمنه "ذخائر إماراتية" قالت الشامسي: سنعمل من خلال هذه المبادرة على إعداد قائمة تضم كتباً ترصد إنجازات الدولة في شتى الميادين، وسيتم اختيار الكتب التي تتسم بالمنهجية العلمية والأصالة والدقة والقدرة على عكس واقع المجتمع الإماراتي، وستضم المجموعة الأولى 50 مؤلفاً ، جارٍ الإعداد لإطلاقها في النصف الأول من هذا العام، فيما سيتم إطلاق المجموعة الثانية خلال النصف الثاني من العام نفسه، وستضم أيضاً 50 عنواناً في حين تم اعتماد إضافة 15 عنواناً جديداً كل عام، بحيث تكون هناك دائماً فرصة لإثراء المحتوى، كما سنعمل على ترجمة مختارات من هذه الأعمال من وإلى اللغة العربية، بناء على معايير محددة.