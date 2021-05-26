مذكرة توقيف بحق مارلين مانسون والسبب تصرفاته المخزية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصدرت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأميركية مذكرة توقيف بحق مارلين مانسون في ما يتعلق باعتداء مزعوم على مصورة في إحدى حفلاته الموسيقية في عام 2019.

وكان مانسون (52 عاماً)، يحيي حفلاً موسيقياً في الولاية، في 18 آب (أغسطس) 2019، عندما وقع الاعتداء المزعوم وصدرت مذكرة التوقيف بعد شهرين.

وقال ثلاثة من حاضري الحفلة الموسيقية، بمن فيهم أحد رجال الأمن، لمجلة “بيبول” الأميركية إنهم رأوا مانسون يبصق ويطلق المخاط من أنفه على إحدى المصورات.

ووجد مفوض الكفالات أنّ السبب كافٍ لإصدار مذكرة الاعتقال وقالت الشرطة إن مانسون، واسمه الحقيقي بريان وارنر، علم بها لكنه اختار تجاهلها.

وأعلنت شرطة غيلفورد أن لديها مذكرة مذكرة توقيف بحقه ما زالت سارية المفعول بتهمتي جنحة اعتداء بسيط. وأضافت أنّ مغني الروك ومحاميه على علم بالمذكرة منذ فترة طويلة ولم يبذل أي منهما جهد للعودة إلى نيو هامبشاير للرد على التهم العالقة الموجّة له.

وفي تصريح للمجلة، قال محامي مانسون، هوارد كينغ إن دعوى الجنحة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام واحد وغرامة تقدّر بـ2000 دولار، تمت متابعتها بعد أن طلبت مصورة الفيديو 35000 دولار كبدل عن الأضرار التي لحقت بمعدّاتها.

وأضاف المحامي: “يعلم أي شخص حضر حفل مارلين مانسون أنه يحب أن يكون استفزازياً على المسرح، وبخاصة أمام الكاميرا”.

ويذكر أنّ في الأسبوع الماضي، رفعت مساعدته الشخصية السابقة، أشلي والترز دعوى قضائية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي والضرب والتحرش في المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلس لتنضم إلى 16 امرأة أخرى على الأقل وجهن اتهامات مماثلة ضده.وقد نفى مانسون هذه المزاعم وتقوم إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلس بالتحقيق معه بشأن مزاعم العنف المنزلي.