درة زروق تتمنى العودة إلى هذا المكان.. لكن من الشخص الذي يرافقها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: في ظل الظروف التي تحيط بالعالم بسبب جائحة “كورونا”، وما ينتج عنها من ضغوط الحياة، نتمنى جميعاً أن نعود بالذكريات إلى الوراء، والذهاب إلى أماكن كنا قد أمضينا وقتاً جميلاً فيها.

وهذا ما تمنته الفنانة التونسية درة زروق، التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مجموعة صور لها، ظهرت فيها بإطلالات مناسبة لأجواء البحر والطبيعة، ولم تكن الفنانة وحدها بل كانت برفقة زوجها المهندس المصري هاني سعد.

وتمنت الفنانة درة أن تعود إلى ذلك المكان، وهو “جزر المالديف” حيث البحر والسماء الزرقاء والطبيعة الخلابة، دلالة على أن المكان مريح، ويبعد الإنسان عن ضغوط الحياة، وما يعيشه العالم جراء جائحة “كورونا”.

وحرصت درة على أن تعلق على المنشور، قائلة باللغة الإنجليزية: “Take Me Back”، أي “أعدني”، في إشارة إلى رغبتها في الذهاب مرة أخرى إلى جزر المالديف، والاستمتاع بالأجواء المريحة.