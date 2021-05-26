كاريس بشار تتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها.. فهل تكرر تجربة الزواج؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحدثت الفنانة السورية، كاريس بشار، لأول مرة عن تفاصيل طلاقها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بالاتفاق مع طليقها، وذلك بعد دراسة طويلة لكيفية تأهيل ابنهما الوحيد لهذا الخبر.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية، أنها توصلت إلى أن الحل المناسب أن تشارك ابنها، الذي كان يبلغ وقت وقوع الطلاق 5 سنوات من عمره في هذا القرار، من خلال إخباره بأن الحياة بينها وبين والده أصبحت صعبة، ولا يمكنهما العيش في بيت واحد.

وأكدت أن موضوع تكرارها تجربة الزواج مرة ثانية أمر غير وارد، ومحسوم بالنسبة لها منذ انفصالها عن زوجها الأول، مشيرة إلى أن لديها الكثير من المشاريع التي تخطط لتنفيذها بعد دخول ابنها الجامعة.

وأشارت إلى أنها لن تصبح بحاجة لشريك حياة يشاركها تفاصيل حياتها، خاصة أنها انفصلت عن زوجها منذ سنوات طويلة، ما دفعها لاتخاذ قرار عدم خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

وأوضحت أنه رغم حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، فإنها لن تتمكن من الاستقرار في دبي، بسبب ظروف دراسة ابنها، لذلك هي مستقرة حالياً في لبنان.

يذكر أن بداية الفنانة السورية كاريس بشار كانت مع الممثل القدير دريد لحام، الذي اختارها للمشاركة في مسرحيتيه: “صانع المطر”، و”العصفورة السعيدة”، وبعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الكوميدية والدرامية عن البيئة الشامية، منها: (عيلة ست نجوم، العبابيد، مرايا، حمام القيشاني، خان الحريري، الطير، نساء صغيرات، أهل الراية، قلم حمرة، وسنعود بعد قليل).