هل يعيش كانييه ويست قصة حب جديدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هل وقع النجم الأميركي كانييه ويست في الحب، مجدداً، بعد انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان؟

سؤال طرحه كثيرون، بعد أن كشفت تقارير عن ارتباط ويست بعارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن النجمين يعيشان قصة غرامية ويتواعدان سراً، رغم انفصال ويست منذ فترة قصيرة عن زوجته وأم أولاده، ورغم معركة الطلاق التي يخوضانها حالياً.

وكان ويست قد انفصل عن كيم في فبراير الماضي، بعد زواج دام سبع سنوات، أثمر 4 أطفال.

ووفقاً للعديد من المواقع والصحف المعنية بأخبار النجوم، فإن كانييه وكيم دخلا في شجارٍ كبير، خلال يناير الماضي، وكان ذلك النقطة الفاصلة التي حددت نهاية علاقتهما. وانتهت الأمور برفع كيم دعوى طلاق في المحكمة.

وبدأت الخلافات وانتشار أخبار الانفصال بينهما بعد نشر ويست مجموعة من التغريدات التي حُذفت بعد ذلك، بأنه يفكر في طلاق كيم منذ عام 2018، وأطلق حينها على والدة كيم، كريس جينر، لقب “كريس جونغ أون”، في تشبيه لقوتها بقوة زعيم كوريا الشمالية، كما أنه خلال حملته الانتخابية، اتهم كيم بمحاولة إجهاض طفلتهما الأولى نورث.