إحالة الفنان الكويتي خالد الملا إلى المحاكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أحيل الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا إلى النيابة العامة في الكويت تمهيداً لمحاكمته في قضية جديدة بتهمة الإساءة للقضاء خلال لقاء تلفزيوني، وذلك وفق ما أكد حساب “أمن ومحاكم” عبر تغريدة له في موقع “تويتر”.

يأتي هذا بعد مرور نحو شهرين من إصدار حكم نهائي في قضية إساءة أخرى مسجلة ضد خالد الملا، حيث صدر وقتها حكم نهائي، مع وضع شرط دفع كفالة مالية بقيمة ألف دينار ما يعادل (3300 دولار)، لوقف تنفيذ الحكم مع التعهد بحسن سير وسلوك لمدة عامين.

وكتب الحساب المعني بشؤون المحاكم في تغريدته يقول: “النيابة العامة أحالت الملا للمحاكمة في قضية جديدة تتعلق بالإساءة للقضاة بعد تقديم شكوى ضده من قبل المحامي محمد طالب”.

وتعود تفاصيل تلك الواقعة ليوم 26 من نوفمبر عام 2020 حيث تقدم حينها المحامي الكويتي محمد طالب، بشكوى ضد الفنان خالد الملا، يتهمه فيها بالإساءة إلى الكويتيين، بعدما وصفهم بالأغبياء خلال لقاء تلفزيوني له عبر إحدى المحطات المحلية، إضافة إلى التعدي على القضاء.

ودوّن حساب “أمن ومحاكم” تغريدة له عبر موقع “تويتر” جاء فيها: “المحامي محمد أحمد طالب يقدم شكوى قبل قليل ضد الفنان خالد الملا بسبب الإساءة إلى الشعب الكويتي ووصف غالبيتهم بالأغبياء والتعدي على القضاء في لقاء تلفزيوني”.