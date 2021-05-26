شاروخان يضع 7 شروط إلزامية لمن يتزوج ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: إضافة إلى كونه نجماً سينمائياً يشار إليه بالبنان، فالفنان الهندي شاروخان، أيضاً، أب لثلاثة أبناء، ورجل عائلة من الطراز الأول، فبغض النظر عن مدى انشغاله بالعمل السينمائي، تؤكد تقارير حرص الفنان المبدع على تخصيص وقت أكبر لعائلته.

وتعد ابنته سوهانا خان الأقرب إلى قلبه، والتي احتفلت بعيد ميلادها يوم 22 مايو، ورغم أنها لم تحترف العمل السينمائي، فهي تعد هدفاً رئيسياً للعناوين، سواء بالصحف الفنية، أو وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

تحدث شاروخان عن زواج ابنته عدة مرات في مقابلات، كما فرض الملك خان، المعروف بخفة ظله في المقابلات، شروطاً معينة على خطيب ابنته.

وكشف خان عن شروطه السبعة، كما وردت في مقابلته مع مجلة “فيمينا”.. كالآتي:

– أن يكون صاحب وظيفة: على الفتى الذي يريد مواعدة ابنته أن يعمل أولاً، إذ تحلم سوهانا بالاستقرار في الحياة.

– لن أحبه: لن أحب الشاب الذي سيحب ابنتي، يجب أن يدرك ذلك مسبقاً.

– وجوده في حياتها: أنا موجود باستمرار في حياتها.. فليحذر.

– يجب أن يكون محامياً: خطيب ابنتي يجب أن يكون محامياً.

– ابنتي أميرتي: ابنة شاروخان ربيت كأميرة، ولا يمكن أن يسمح لأحد بأن يقهرها.

– لن أتردد في الذهاب إلى السجن: هو قلق للغاية بشأن ابنته، ودائماً يؤكد أنه إذا حدث لها أي شيء فـ”لن أتردد في الذهاب إلى السجن”.

– إذا آذيتها سأفعل الشيء نفسه: في حالة آذيتها، فلن أتردد في الإقدام على الشيء نفسه معك.

فعلى من يجد بنفسه الرغبة في الموافقة على جميع الشروط، فليتقدم إلى نجم بوليوود، عسى أن يكون الزوج المنتظر لابنته.