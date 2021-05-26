فن ومشاهير

أبطال "فريندز".. "أهل العشق" يتفقون على عدم الحب خلال التصوير

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي ديفيد شويمر وجود قاعدة سرية لأبطال مسلسل Friends "فريندز" التزم بها جميع الممثلين.

وقال شويمر، الذي يلعب دور روس جيلر في المسلسل، إنهم رفعوا شعار لا للمواعدة بين طاقم العمل منذ اللحظة الأولى.

ووفقًا لمجلة "هالو" الأمريكية، ذكر شويمر: "بالنسبة لنا كان من المهم أن نحافظ على صداقتنا، نحن الستة، لم يرغب أحد منا أن نشعر بغرابة أو تعقيد لأي سبب كان".


وأيده زميله ماثيو بيري (تشاندلر) قائلا: "كانت هذه قاعدتنا السرية، التي نحافظ عليها كي لا نضر بعلاقتنا المهنية أو صداقتنا بسبب علاقة حب".

ويعود أبطال "فريندز" في حلقة خاصة تعرض على شبكة HBO، في 27 مايو/أيار.

وتتناول الحلقة الخاصة جلسة الأصدقاء الستة، جينيفر أنيستون (رايتشل) وكورتني كوكس (مونيكا) وماثيو بيري (تشاندلر) ومات لوبلان (جوي) وليزا كوردو (فيبي بوفيه) وديفيد شويمر (روس جيلر) للحديث عن ذكريات عمل المسلسل الشهير الذي انتهى عرضه عام 2004.

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