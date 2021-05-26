مسلسل ANNA K .. رؤية معاصرة لرواية ليو تولستوي الشهيرة

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"الخليج 365": أعلنت منصة Netflix عن مسلسل ANNA K، أوّل دراما روسية أصليّة ستعيد سرد رواية "ليو تولستوي" الكلاسيكية "آنا كارينينا" بأسلوب معاصر.

تدور أحداث المسلسل في روسيا الحديثة، تقع فيها الشخصيّة البارزة في المجتمع "آنا كارينينا"، وزوجة الرجل الذي سيصبح قريبًا حاكم "سانت بطرسبرغ"، في شباك علاقة حُبّ تُغيّر مجرى حياتها مع "فرونسكي"، وريث إمبراطورية الألمنيوم الجذّاب. وسرعان ما تخرج علاقتهم عن نطاق السيطرة، مهددةً بذلك الانسجام الحسّاس لروابطهم العائلية وعلاقاتهم الاجتماعية. تتنقل أحداث الدراما بين "موسكو" العالمية و"سانت بطرسبرغ" التاريخية والريف الروسي الوعر، وتسبر أغوار الحُبّ والولاء والحقيقة الدامغة بأنه ما مِن ثروة يمكنها حمايتنا من قدرة الحُبّ على دفعنا إمّا نحو الحريّة أو الهلاك.

ووقع الإختيار على الممثلة "سفيتلانا خودتشينكوفا" بدور "آنا كارينينا" (من أعمالها Tinker Tailor Soldier Spy).

سيتولى كتابة المسلسل المعاصر "رومان كانتور"، وسيقوم بإخراج حلقاته كل من: "فاليري فيدوروتش"، و"إفغيني نيكيشوف"، و"ناتاشا ميركلوفا"، و"أليكسي تشوبوف"، و "رومان كانتور".