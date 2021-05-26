سمية الخشاب تعود للغناء بديو "أوعدك" مع عمر كمال

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"الخليج 365": أعلنت الفنانة سمية الخشاب عودتها للغناء بأغنية مشتركة تجمعها بمطرب المهرجانات المصري عمر كمال، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس تصوير الأغنية، ظهرت فيها بفستان اسود قصير متكئة على سيارة فارهة حمراء والى جانبها عمر كمال بشعر أبيض.

واكتفت الخشاب بكتابة تعليق: «أوعدك.. قريباً» دون الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل.

وعادت لتنشر صورة أخرى لها وهي تجلس على السيارة وبجانبها كمال وهو يحمل باقة ورد أحمر.

كما أعاد عمر كمال نشر البوستر عبر صفحته الرسمية بـ"إنستغرام"، وعلق عليها: "أوعدك.. سمية الخشاب وعمر كمال قريباً".

وحددت الخشاب مطلع الأسبوع القادم موعداً لطرح الدويتو الذي سيعتمد الفيديو كليب الخاص به على العديد من الصور التي تجمع بينها و بين عمر كمال.