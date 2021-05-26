اقتحام استديو عمرو أديب وإجباره على إنهاء فقرة الأخبار

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"الخليج 365": اقتحم الممثلان المصريان مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على محطة MBC مصر، وأجبراه على إنهاء فقرة الأخبار.

وأثار مشهد إقتحام بطلي مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرِض رمضان الماضي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي كونه غير معتاد أن يحدث في الفضائيات المصرية.

وكان الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن ضرورة الحصول على لقاح كورونا المستجد، عندما دخل الممثلان الأستوديو وتوجها إليه مباشرة وسط دهشته وقالا: "بقالنا كتير مستنيين إنت واخد البرنامج لحسابك يالا لم حاجتك"، فرد عليهما أديب ضاحكا: "إيه ده إيه ده لا مش هنا الكلام ده".

وقال مصطفى شعبان، لأديب "أحنا مستنين بقالنا ساعة إلا ربع وده وقت فقرتنا". وبدأ الممثلان بجمع الأوراق من أمامه لإجباره على إنهاء الفقرة، ليعلن الإعلامي المصري خروجه الى فاصل اعلاني على وقع أغنية شارة المسلسل.