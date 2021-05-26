إنجي علاء توجه رسالة لدلال عبدالعزيز وشريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت المؤلفة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، على توجيه رسالة للفنانة دلال عبد العزيز والفنان شريف دسوقي، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على تدخله في علاج "دسوقي".

وكتبت إنجي، عبر حسابها على تويتر: "ربنا يشفي القديرة دلال عبد العزيز ويرجعها لبناتها بالسلامة، ويشفي الفنان شريف الدسوقي اللي اتألمنا ألم شديد للي حصله وربنا يعوضه خير ويعافيه ويهونها عليه، وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التدخل السريع لرعاية وعلاج الفنان، وربنا يشفي كل مريض".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي الذي تعرض لبتر قدمه مؤخرًا، بالإضافة إلى متابعته لحالته الصحية.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، سلبية مسحة حماته الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا منذ أيام.

وكتب رامي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك".

وأضاف: "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".