خاص| ابنة المنتج شريف زلط تكشف كواليس تنازله عن دعواه ضد شريف الدسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بالتزامن مع خضوع الفنان شريف الدسوقي لجراحة لبتر القدم اليسرى، كان من المقرر أن تشهد المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، نظر الدعوى التي أقامها ضده المنتج الفني شريف زلط، والتي يطالبه فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

منة شريف زلط، ابنة المنتج الفني، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قالت: "والدي المنتج شريف زلط بمجرد معرفته بالجراحة التي أجراها الفنان شريف الدسوقي، بادر بالاتصال بالمستشار القانوني، وطلب منه تقديم التنازل عن الدعوى، إذ كان من المقرر نظرها اليوم الأربعاء".

وأضافت: "لم يتدخل أحد للوساطة، وإقناع والدي بالتنازل، وقام باتخاذ القرار تقديرا للظروف التي يمر بها الفنان شريف الدسوقي".

ونظرت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية من "شريف زلط". وقدم المستشار القانوني للمنتج طلب التنازل.

وأقام شريف زلط، "مدير شركة إنتاج فني"، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، جاء فيها أنه تعاقد مع "شريف الدسوقي" لأداء "دور" في مسلسل أذيع في رمضان 2020 ويتقاضى أجره كاملًا، وفوجئ بقيام الفنان بالتصريح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" ،أن مدير الإنتاج (المدعي) لم يسلمه أجره كاملًا.

ويخضع الفنان شريف الدسوقي حاليا للعلاج في مستشفى دار الشفاء، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله للعلاج بها على نفقة الدولة، وذلك بعد خضوع "شريف" لجراحة لبتر القدم اليسرى بأحد مستشفيات الإسكندرية.