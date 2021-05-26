ورد وشيكولاتة من الرئيس.. تفاصيل أول أيام شريف دسوقي في مستشفى دار الشفاء‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أول ظهور للفنان شريف الدسوقي، بعد نقله للعلاج في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، ظهر مع مصمم الإضاءة بالبيت الفني للمسرح.

إبراهيم الفرن في تصريح خاص لموقع"الخليج 365"، قال :"الحمد لله الفنان شريف دسوقي حاليا صحته أفضل بعد وصوله مستشفى دار الشفاء، إذ يتواجد في جناح خاص".

وأضاف،:"وزادت سعادة الفنان شريف دسوقي، الزيارة التي قام بها له مندوب الرئاسة، وسلمه باقة ورد وشيكولاتة، ووجه لسيادته الشكر على ما ناله من اهتمام".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

ونقلت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أنه جار نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وخضع الفنان شريف دسوقي لجراحة في القدم اليسرى، وتعرض لبتر من أسفل الركبة.