هكذا هنأت أيتن عامر شقيقتها بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة أيتن عامر شقيقتها الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 25 مايو الجاري.

ونشرت أيتن صورة للفنانة وفاء عامر وبجانبها "تورتة" عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"كل سنة وأنتي طيبة وبخير يا برنسيسة، ربنا يحققلك كل أحلامك، وربنا يخليكي لينا لإنك مش بس أخت كبيرة أنتي فعلا كل حاجة صاحبة وأم وأب كمان، بحبك يا روح الروح".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من تأليف إنجي علاء.