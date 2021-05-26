تعرفوا إلى تفاصيل سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 5:12 مساءً

تعرضت فيلا الفنانة المصرية إلهام شاهين لمحاولة سرقة، وقالت شاهين إنها علمت بمحاولة سرقة الفيلا الخاصة بها، من خلال الحارس المشرف عليها.

وأضافت “أنا حاليا أقيم في مصر الجديدة، وفيلا المنصورية التي وقعت بها محاولة السرقة، بالفعل تخصني، ولكني لا أقيم بها”.

وتابعت “حارس الفيلا قام بالقبض على السارق، وهو من قام بإبلاغ الشرطة، وتواصل معي وأبلغني بما حدث”.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

وتلقت النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.