مسلسل "المنصة" يعود بجزئه الثالث في 1 يونيو

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"الخليج 365": أعلنت شركة "فيلم جيت" للإنتاج بالتعاون مع شركة "الكلمة" للإنتاج عن تحديد تاريخ عرض الموسم الثالث من مسلسل المنصة في الأول من شهر يونيو القادم، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول والثاني منه والذي عرض عبر شبكة NETFLIX العالمية وتلفزيون (أبوظبي) محققاً نسبة مشاهدة مرتفعة في كافة أنحاء الوطن العربي.

ويُعَدُّ مسلسل "المنصة" أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على "نتفليكس" في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، تمكن من خلالها الدخول في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، هذا بالإضافة لكونه أول عمل عربيّ يعرض عبر محطات أميركية ومنصاتها منها Crackle، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.

ويقدم مسلسل "المنصة" في موسمه الثالث المزيد من الأحداث المثيرة والشيقة، مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة. وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.

وتم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في استوديوهات من تصميم وبناء فيلم جيت، وهو من بطولة نخبة من نجوم العالم العربي منهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، أويس مخللاتي، شادي الصفدي، رهام القصار، لين غرة، خالد السيد، علاء الزعبي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.

وسيشمل هذا الموسم أيضاَ عودة شخصية "شيخة" من تمثيل مهيرة عبد العزيز، بالإضافة لانضمام الممثلين ميسون أبو أسعد، وجفرا يونس والممثل الإماراتي سعيد الريسي.

وسيتم إطلاق العمل في منتصف الليل من يوم 1 يونيو عبر منصة NETFLIX وتلفزيون أبوظبي.

