أمازون تستحوذ على "إم جي إم" في صفقة بقيمة 8,45 مليارات دولار

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واشنطن: أعلنت مجموعة امازون الأربعاء توصلها إلى اتفاق لشراء شركة انتاج الأفلام والتوزيع "مترو غولدوين ماير" ("إم جي إم") في صفقة تبلغ قيمتها 8,45 مليار دولار وتمنح عملاق التجارة الالكترونية مكتبة سينمائية ضخمة تعزز منصة البث الخاصة به.

وأوضحت أمازون أن الجانبين "توصلا إلى اتفاق نهائي على الاندماج تستحوذ بموجبه أمازون على "إم جي إم" بسعر شراء يبلغ 8,45 مليارات دولار".

وتشكّل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ أمازون بعد شرائها متاجر "هول فودز" الأميركية مقابل 13,7 مليار دولار عام 2017.

وقال مايك هوبكنز، النائب الأول لرئيس "برايم فيديو" و"امازون ستديو"، إنّ "القيمة المالية الحقيقية لهذه الصفقة تتمثل في كنز الملكية الفكرية للائحة كاملة نتطلع إلى تجديدها وتطويرها برفقة فريق "ام جي ام" الموهوب".

وتحلّ الصفقة وسط تحقيق امازون نموا سريعا في تجارة التجزئة الالكترونية والحوسبة السحابية، وتعطي دفعة لعجلة الترفيه مع تحوّل المستهلكين إلى وسائط البث المباشر.

كذلك تمنح امازون استوديوهات "ام جي ام" الأسطورية، الاسم الشهير في هوليوود الذي شهد سلسلة من المالكين الجدد قبل الإفلاس في السنوات الأخيرة.

وعلاوة على امتياز سلسلة افلام جيمس بوند، تحوز "ام جي ام" حقوق انتاج الأفلام بما في ذلك "روكي" و"ليغالي بلوند" و"تومب رايدر"، إضافة إلى برامج تلفزيونية مثل "ذي هاندميدس تايل" و"ريل هاوس وايفز اوف بيفيرلي هيلز".

وقال بيان امازون: "إنّ "ام جي ام" تتمتع بنحو قرن من تاريخ صناعة الأفلام وتستكمل عمل استوديوهات أمازون التي ركزت بشكل أساسي على إنتاج برامج تلفزيونية".

واضاف "ستساعد أمازون في الحفاظ على إرث "ام جي ام" وكتالوغ الأفلام، وتزود العملاء بإمكانية أكبر للوصول إلى هذه الأعمال. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستمكّن أمازون "ام جي ام" من مواصلة القيام بما تبرع به: نقل الواقع عبر الشاشة بأسلوب رائع".

وعانت "إم جي إم" كالكثير من استديوهات الانتاج السينمائي الأميركية من جائحة كوفيد-19 والإغلاق المطول لدور السينما في كل أنحاء العالم.

وكان من المتوقع أن ينطلق عروض أحدث افلام جيمس بوند "نو تايم تو داي" في دور السينما في مارس 2020 ، لكنّ طرح الفيلم أرجئ مرات، وتقرر أخيراً عرضه في الصالات اعتباراً من 30 سبتمبر.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز "أمازون برايم فيديو" التي تتنافس مع "نتفليكس" وغيرها في سوق البث التدفقي الذي يشهد تحولات متسارعة، إذ باتت المنصة تمتلك نحو أربعة آلاف فيلم ، منها امتياز جيمس بوند، و17 ألف برنامج تلفزيوني.

وبلغ عدد المشتركين في "أمازون برايم" 200 مليون في منتصف أبريل.